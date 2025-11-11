ジャイアンツがブルース・ボウチー氏（70）を編成部門の特別アシスタントとして招聘した。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が報じている。ジャイアンツが10日に発表した。編成本部長のバスター・ポージーは「ボウチーが再びこの組織に戻ってきてくれたことは大きな意味があります。彼の経験、リーダーシップ、そしてゲームに対する感覚は他に類がなく、私たちが持続的な成功へ向けてチームを構築していく上で計り知れ