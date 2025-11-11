三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第100回は、高得点を取ったときの「保護者の関わり方」について考える。子どもの「スイッチ」切り替えが重要東京大学現役合格を目指す天野晃一郎と早瀬菜緒のもとに、1学期期末テストの結果が返却された。予想以上の高得点に、2人は担任の水野直美とともに大喜びするのだっ