アメリカの連邦最高裁は、同性婚を憲法上の権利と認めた2015年の判断に対する異議申し立てを審理しないと発表しました。アメリカ連邦最高裁は10日、“同性婚の権利は憲法によって保障されていて、同性婚を禁止する州法は違憲に当たる”との判断に対する異議申し立てを審理しないと発表しました。アメリカ各地の役所では、最高裁が2015年に同性婚を憲法上の権利と認めた後も、事務官が宗教的信条を理由に同性カップルへの婚姻証明書