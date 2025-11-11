海南省で実施が始まった海南離島免税ショッピングの新政策は、実施から最初の1週間で観光消費市場を増加させ続けている。新華網が伝えた。海口税関のまとめた統計では、11月1日から7日までに同税関が監督管理を行った離島免税ショッピングの売上高は前年同期比34．86％増の5億600万元（約108億8000万円）、ショッピング客の数は同3．37％増の延べ7万2900人に達した。（提供/人民網日本語版・編集/KS）