長友佑都不在の代表練習はどんな雰囲気なのか。そんなことを考えながら千葉県内でのトレーニングを見ていた。2025年11月10日、日本代表が14日のガーナ戦に向けて始動した。この日、屋外練習をしたのは６人。具体的には、久保建英、中村敬斗、菅原由勢、佐藤龍之介、安藤智哉、早川友基である。１時間ほどのトレーニングで場を盛り上げていたひとりが、菅原だった。長友ほどの“ハッスル感”はないが、空気を温め、チームメイ