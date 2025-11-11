NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4122.00（+112.20+2.80%） 金１２月限は大幅続伸。時間外取引では、米政府機関の再開期待から米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が高まったことを受けて急伸した。欧州時間に入ると、上値を伸ばした。日中取引では、ドル高を受けて上げ一服となったが、押し目を買われて一段高となった。 MINKABU PRESS