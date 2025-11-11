『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）第3話終盤で「世界はたやすく変容する。思いどおりとは限らない。その枝はもろくはかない」と兆（岡田将生）は言った。その台詞は、次の場面で四季と文太（大泉洋）が手にしている線香花火の儚さと重なる。点火した瞬間、次々と形を変えていく線香花火の変化の過程を見つめている四季（宮粼あおい）が、段階ごとに「蕾」「牡丹」「松葉」「散り菊」と言う。それを見て「は