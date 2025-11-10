「グッチ（GUCCI）」が、画家のヒグチユウコとの日本限定コラボレーションコレクション第3弾を発売する。11月13日に公式オンラインストアで先行販売を開始し、11月20日から全国のグッチショップで取り扱う。 【画像をもっと見る】 第3弾では、「不思議な生き物たちが住む魔法の森」を舞台にしたヒグチユウコの描き下ろしイラストをデザインしたアイテムを製作。バンブーハンドル付きトートバッグ「グッチダイアナ」、ウォレッ