「コンバース（CONVERSE）」が、「ウィンダンシー（WIND AND SEA）」とコラボレーションしたシューズを11月14日に発売する。コンバース公式オンラインストア、各取扱店舗で順次販売する。 【画像をもっと見る】 コラボシューズには、コンバースの人気シューズ「ウエポン（WEAPON）」をベースに採用。「月が照らす夜の海」を、波線状のステッチワークとブラックのクリアーソールで表現し、ヒール部やインソール、デュプレにはウ