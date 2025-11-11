ステレンボッシュは栗東滞在で臨んだ3戦（阪神JF2着、桜花賞1着、秋華賞3着）で馬券圏内を外していない。田村助手は「そこに期待して」と復活を祈る。力を出し切れなかった札幌記念の内容を踏まえ、中間は調教方法を創意工夫。「これまでは女の子らしく落ち着けるように…というイメージの調整だったが、今回は気を抜かせないように。やる気になってくれているのでそれが競馬に結びつけば」と語った。