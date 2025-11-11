JR北海道は一部車両の車輪に傷が発見されたと発表しました。この影響で2025年11月11日の一部列車で運休を決めています。運休するのは宗谷線と留萌線の普通列車あわせて11本で、留萌線の一部列車に対してはバス代行を実施するとしています。【運休】＜宗谷線＞6本・名寄午前7時53分発幌延行き・幌延午前10時56分発稚内行き・名寄午後4時39分発音威子府行き・名寄午後7時30分発音威子府行き・音威子府午後5時58分