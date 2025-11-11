ヤクルト・ドラフト7位のENEOS・飯田が横浜市内で契約金2500万円プラス出来高1500万円、年俸800万円（金額は推定）で仮契約した。ドラフト1位以外での出来高制は球団初で「チャレンジしたい」と要望した26歳。2歳年上の妻と1歳の息子がおり、現在はお小遣い制で「今後も同額だと思います。これは交渉です」と家族とも交渉する姿勢だ。最速155キロの即戦力右腕は「160キロという数字は目指してやりたい」と大台を見据えた。