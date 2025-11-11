歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日、都内で婚約発表会見を行った。婚姻届はまだ提出しておらず、挙式・披露宴ついては来年初夏に行う。【2人に聞く】――お互いの呼び名は？橋之助「僕は“あみ”って呼んでいます」能條「“くにちゃん”です」――能條が作った中で一番好きな手料理は？橋之助「選ぶのが難しいくらい凄く上手。公演が忙しく楽屋から出られないとき、お弁当を作