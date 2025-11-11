ミスターは永久に不滅です――。日本野球機構（NPB）は10日、都内で機構理事会を開き、今年6月3日に89歳で死去した長嶋茂雄氏の功績を称え「長嶋茂雄賞」を創設することを12球団全会一致で決議し、榊原定征コミッショナーが発表した。長嶋さんが亡くなった今年6月、「長嶋茂雄賞」の創設を球界で最初に提言した元巨人の張本勲氏（スポニチ本紙評論家）は賞創設の正式決定を聞き「良かったなあ。長嶋さんも喜んでいるはず。万々