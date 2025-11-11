歌舞伎俳優の中村橋之助（29）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）が10日、都内で婚約発表会見を行った。婚姻届はまだ提出しておらず、挙式・披露宴ついては来年初夏に行う。橋之助の両親が婚約を祝福した。中村芝翫（60）と三田は連名で「2人はこれから、新たな家庭を築くとともに、芸の道にも一層の精進を重ねてまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、お願い申し上げます」とコメントを発表