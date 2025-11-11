秋華賞2着エリカエクスプレスは中3週でも元気いっぱい。5日には坂路で加速ラップを刻んで4F53秒9と活気ある動きを見せた。植山助手は「思った以上に回復が早かった。調教でも程よい気合乗り」と笑顔を見せる。適条件を模索しながらのレース選択が続くが、「スピードの持続力が武器。距離延長は試練だけどいい形で折り合っていければチャンスがあると思う」と力強かった。