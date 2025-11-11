楽天ドラフト3位指名の中大・繁永が横浜市内で契約金6000万円、年俸1000万円（金額は推定）で契約に合意。大学の先輩であるDeNA・牧や阪神・森下の系譜を継ぐ中距離ヒッターは「ユニホームも着させてもらって、楽天の一員なんだというのを本当に自覚しました」と表情を引き締めた。指揮を執る三木監督と同じ4月25日生まれで来季は本拠地での西武戦の予定。「その日は自分のためにも、監督のためにも試合に出たらホームランを