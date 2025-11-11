海外FA権の行使を熟考中のDeNA・桑原について、球団側は「佐野方式」で引き留めを目指す。昨オフ、佐野が国内FA権を行使せず出来高払いを含む3年6億円規模の契約で残留。木村洋太球団社長は「功労を考えたふさわしいオファーを出したい」と話しており、複数年の大型契約を準備しているもようだ。また、国内FA権を取得中の森原、神里は残留が基本線となっている。