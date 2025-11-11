ミスターは永久に不滅です――。日本野球機構（NPB）は10日、都内で機構理事会を開き、今年6月3日に89歳で死去した長嶋茂雄氏の功績を称え「長嶋茂雄賞」を創設することを12球団全会一致で決議し、榊原定征コミッショナー（82）が発表した。表彰は来季からで、対象選手は走攻守で活躍し、ファンを魅了するなどした野手。これまでなかった人名を冠した野手の最高栄誉の賞で、その名前が未来永劫（えいごう）、日本球界に残ること