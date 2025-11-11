米テキサス州ヒューストンのジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は10日、自身の交流サイト（SNS）で「全ての航空管制官は仕事に戻らなければならない」と呼びかけた。連邦政府の予算切れで無給勤務を強いられた管制官の欠勤が増え、航空便が減便になるなど混乱が広がっている。トランプ氏は職場復帰しなければ「大幅な減給があるだろう」と脅しをかけた。予