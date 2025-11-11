児童と写真撮影を楽しむポルトガルの選手ら＝１０日、藤沢市立石川小学校日本初開催で１５日に開幕する聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」に合わせ、ポルトガル選手団と藤沢市立石川小学校（同市石川）の児童との交流会が１０日、同校で行われた。県と同市はポルトガルのホストタウンとして同選手団に県立スポーツセンター（同市善行）を事前キャンプ地として提供。この機会に異文化交流を図ろうと、県主催でイベ