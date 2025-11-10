最初は「誰にも言えない恋」にドキドキしていた。でも、会うたびに増えていったのは、幸せよりも“虚しさ”だった。「この関係、もう限界かもしれない」──そう思う瞬間には、多くの女性が同じ“心のサイン”を感じています。そこで今回は、そんな「不倫をやめよう」と心に決めた瞬間を紹介します。彼からの連絡が減っても、もう悲しくなくなったとき以前は連絡が来ないだけで嘆いていたのに、今は「まぁ、そういう人だから」と冷