Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』より、上戸彩と吉本実由の出演が発表された。目黒演じる坂本太郎の人生を変えた妻・葵を上戸、娘を吉本が演じる。上戸と吉本は、ともに福田雄一監督作品初参加となる。【動画】目黒蓮が「ふくよかな坂本」と「スマートな坂本」に！超特報2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタ