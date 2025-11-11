サッカー日本代表は１０日、国際親善試合ガーナ戦（１４日・豊田ス）に向け、千葉県内で始動した。正守護神のＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ＝の左手骨折による招集辞退、代表常連のＧＫ大迫敬介（２６）＝広島＝の天皇杯出場による招集外を受け、代表通算出場１試合のＧＫ早川友基（２６）＝鹿島＝の先発が有力。来年６月開幕の北中米Ｗ杯代表入りに向けて、Ｊ１首位を走る鹿島の守護神が“第３の男”からの成り上がりを狙う。