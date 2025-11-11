U-17ワールドカップU-17サッカー日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップ（W杯）のグループステージ第3戦でポルトガルに2-1で勝利し、グループステージを首位で通過した。選手たちがホテルのロビーで受けた祝福が話題を集めている。ホテルロビーで待っていたのは、同じホテルに宿泊するU-17メキシコ代表の選手だった。花道を作って日本の選手たちを迎えると、大歓声とともにハイタッチ。中には体