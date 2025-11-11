◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）来年３月のＷＢＣで“第２先発”候補の隅田が若手主体の広島打線につかまった。３回から登板も予定していた３イニングもたずに２回２／３、７５球を投げて９安打５四球、９失点の乱調。降板時、急きょ予定を早めて登板した金丸に「ごめんね」と謝罪した。プロでの中継ぎ登板は３年ぶり、対外試合は９月２８日のソフトバンク戦以来で「（登板が）久しぶり