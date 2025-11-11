ジャイアンツは１０日（日本時間１１日）、レンジャーズ監督を退任したばかりのブルース・ボウチー氏が球団運営部特別補佐として復帰することを、発表した。ポージー編成本部長は「ボウチー氏が球団に復帰することは、我々全員にとって大きな意味を持ちます。彼の経験、リーダーシップ、そして野球に対する感覚は比類なく、彼の視点は、我々が持続的な成功に向けて歩み続ける上で非常に貴重なものとなるでしょう」と話した。ボ