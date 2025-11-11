声優の浪川大輔が、11月5日に放送されたバラエティ番組「声優と夜あそび 水曜日」（ABEMA）に出演。尋常じゃないせっかちっぷりを告白し、声優・八代拓をドン引きさせた。番組は今回、“せっかち王”を決めるべく、「せっかちバトル」を実施。とにかくせっかちだという浪川は、電子レンジの時間も待てないそうで、「なぜならあと何秒か見ちゃうじゃん？」というと、八代は「それはない。電子レンジがあたため終了のときに無言だっ