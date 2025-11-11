箱根駅伝の実況からバラエティー、報道番組などマルチに活躍してきた日本テレビアナウンサーの菅谷大介（すがや・だいすけ）さんが8日午後1時6分、消化管からの出血のため都内の病院で死去した。53歳。千葉県出身。同局が10日、発表した。葬儀は近親者で行う。2022年に膵臓（すいぞう）がんを公表したことでも知られていた。《がんの浸潤か別の病気罹患も》菅谷さんの死因について、医師で医療ジャーナリストの森田豊氏は「公