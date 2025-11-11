英BBC放送の本社前を歩く人たち（ロイター＝共同）【ワシントン、ロンドン共同】米紙ニューヨーク・タイムズは10日、英BBC放送が番組でトランプ大統領の演説を恣意的に編集したとされる問題を巡り、トランプ氏側がBBCに対し、番組の撤回と謝罪や補償を求める書簡を送付したと報じた。編集内容がトランプ氏を「悪意を持っておとしめる」ものだったと批判。応じなければ少なくとも10億ドル（約1540億円）を求めて提訴すると警告し