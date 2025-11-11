フワちゃんに熱いエールを送った武藤敬司(C)Getty Images元プロレスラーの武藤敬司が、11月10日に自身の公式Xを更新。レスラーとして活動を再開すると報告したタレントのフワちゃんにエールを送った。【写真】奇抜なヘアメイクなし！“素”のフワちゃんのオフショットを見る2024年8月から活動休止していたフワちゃんは、今月7日に女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを電撃発表。12月29日に両国国技館で試合を行うこ