西武から夢のMLBに挑戦する今井。その評価はうなぎ上りだ(C)Getty Images獲得競争のし烈化が見込まれる。11月10日、西武はかねてからメジャーリーグへの挑戦を希望している今井達也について、ポスティングシステムによる今オフの移籍を容認すると発表した。【動画】キャッチボールのような力感でこの伸び！西武・今井の圧巻ピッチングすでに郄橋光成のポスティング移籍を容認している西武からすれば、先発ローテの2枚看