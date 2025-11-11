俳優で歌手の中島健人（31）と永尾柚乃（9）が10日、岐阜県海津市内で「湖池屋」の中部工場完成記念式典に出席した。中島は「工場に車で到着した際、“お先にどうぞ”という声がシンクロして、先に降りさせていただいた。僕以上にジェントル」と永尾の印象を語った。永尾は中島をイメージし、飛騨牛串焼きとブレンドのりの味のオリジナルポテトチップスを考案し「朝、昼、夜、365日毎日食べてほしい」と話した。