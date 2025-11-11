◇第50回社会人野球日本選手権大会第10日・準々決勝NTT東日本7―5三菱自動車岡崎（2025年11月10日京セラD）準々決勝2試合が行われ、NTT東日本が都市対抗準優勝の三菱自動車岡崎を破り、22年以来の準決勝進出を決めた。今秋ドラフトでヤクルトから6位指名を受けた石井巧内野手（23）が決勝打を含む2安打1打点で貢献した。今大会11打席目。NTT東日本・石井巧の初安打が殊勲の決勝打になった。1―1の2回2死一、二塁から外角