俳優・本郷奏多（３４）が１０日、都内で行われたアウトドアシアターイベント「品川国際映画祭」（１５日まで）のオープニングセレモニーに井桁弘恵（２８）と出席した。ショートフィルムを中心に３６作品が観覧できるイベントにちなみ「短くても大切にしている時間」を問われた本郷は「ちょっとの間でも寝るようにしてる」と回答。「５分の移動でも理論上４分５０秒くらい寝られる」と主張し、井桁から「目を閉じてるだけです