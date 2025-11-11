◇第50回社会人野球日本選手権大会準々決勝Honda鈴鹿2-4ヤマハ（2025年11月10日京セラドーム）Honda鈴鹿はロッテからドラフト7位指名された田中大聖が衝撃の剛速球でチームを鼓舞したが、8強で涙をのんだ。2―4の8回から4番手で登板し、4番・網谷圭将を一ゴロに仕留めた一球で自己最速更新の161キロを計測。次打者への死球となったボールも160キロを計測した。1回無安打無失点に抑えたものの、チームの反撃にはつながら