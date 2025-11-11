歌舞伎俳優・中村橋之助（２９）と元乃木坂４６で俳優の能條愛未（３１）が１０日、都内のホテルで記者会見を開き、婚約したことを発表した。能條は橋之助の母でタレントの三田寛子（５９）が、橋之助の父で歌舞伎俳優の中村芝翫（６０）との婚約記者会見で着用した着物で登壇し、左手薬指にはダイアモンドの婚約指輪をきらめかせた。結婚式と結婚披露宴は、来年の初夏に行う予定だ。２人の主な一問一答は以下の通り。−今のお