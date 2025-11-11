◇第50回社会人野球日本選手権大会第10日・ 準々決勝ヤマハ4―2Honda鈴鹿（2025年11月10日京セラD）準々決勝2試合が行われヤマハはHonda鈴鹿を4―2で下した。ヤマハのエースの左腕・佐藤廉が9回2失点完投勝利を挙げ、優勝した16年以来の4強進出を決めた。「勝ったことが一番うれしい。同じ東海地区に対して三振も取れて、凄く丁寧に投げることができた」。内外角のコースぎりぎりに投げ分けて9奪三振。4―1の8回は1