ツムママ(@tumutumuo)さんの夫は、育児休業を取得します。ところが夫は家事も育児もせず、自由気ままな生活を送っています。ついに、日ごろのモヤモヤが爆発してしまったツムママさん。夫にすべてをぶつけますが…。共感ポイント満載、産後のモヤモヤ実体験漫画『育休夫にモヤッとした話』をダイジェスト版でごらんください。 ©ツムママ ©ツムママ ©ツムママ ©ツムママ