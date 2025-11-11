◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）侍ジャパンで外野の一角を狙う阪神・森下が豪快な２ランでアピールした。広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）に出場した５回、２死二塁で高（たか）の１４１キロを「久しぶりに弾道の高い本塁打を打てて良かった」と左翼席中段へ。昨秋のプレミア１２では全試合で４番を任された井端ジャパンの常連が「この試合も一つのアピール」と早速、存在感