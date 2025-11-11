◆練習試合侍ジャパン１４―１１広島（１０日・サンマリンスタジアム）大勢が力のある直球でねじ伏せた。２回に名前がアナウンスされた。普段は８回が持ち場だけに、ファンからは盛大な拍手が送られた。２番手として先頭・渡辺を初球１５４キロで中飛に打ち取ると、続く林はこの日最速１５５キロで左飛。二俣はフルカウントから外角いっぱいに１５１キロをねじ込み、わずか１１球で３者凡退、３分ほどで締めた。圧巻の内容を見