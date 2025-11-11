阪神・藤川球児監督と石井大智は高知市内での優勝パレードに先立ち高知県スポーツ顕彰（プロスポーツ部門）が授与された。この部門は、高知県にゆかりがある2人の活躍によって新設された賞で、浜田省司知事（62）は「高知の子供たちに夢と感動を与えてくれた。来年、日本一と連覇を期待したい」とエールを送った。