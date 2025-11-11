◇侍ジャパン練習試合侍ジャパン14―11広島（2025年11月10日サンマリン宮崎）侍ジャパン・井端監督は広島戦（練習試合）で本塁打を放った森下と野村の活躍に目を細めた。「2人は、（日本シリーズで）近くまで試合をやっていた。（バットが）振れているなというのは感じます」。今季、海の向こうではドジャースがブルージェイズを下して連覇を達成。3勝3敗で迎えたワールドシリーズの第7戦だ。1点劣勢の9回1死からロハス