日本テレビアナウンサーの菅谷大介さんが、８日に消化管からの出血により亡くなっていたことが１０日、分かった。５３歳。同局が発表した。菅谷さんは箱根駅伝やプロレスなど、スポーツ中継を中心に活躍し、バラエティーや報道の現場でも存在感を発揮。２０２２年にすい臓がんの手術を受けた後も治療と並行して業務を継続した。アナウンス部次長として管理職も務めており、死去の前日まで仕事を行っていたが、突然の急変で帰らぬ