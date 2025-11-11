阪神・藤川球児監督（45）は10日、石井大智投手（28）ら選手9人とともに高知市内での「高知県阪神タイガース優勝記念パレード」に参加した。子供の頃から慣れ親しんだアーケード街に1万3000人（速報値）の観衆が詰めかけた。万感の地元凱旋（がいせん）になった。普段は立て板に水のように話す藤川監督が、マイクの前で声を詰まらせた。“あれ、おかしいな”とばかりに下を向き、首をひねる。一呼吸置いた。それでも言葉が出な