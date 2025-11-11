世界中で愛され続けるミッフィーが、誕生70周年を記念してHIPSHOPのアンダーウェアに登場！鮮やかなブルーナカラーに包まれた「Dick Bruna Series」は、デザイン性と機能性を兼ね備えた新コレクションです。大人もキッズも一緒に楽しめるラインナップで、毎日が少し特別に感じられる♡そんな心温まるアイテムがそろいました。 HIPSHOP×miffy♡心が弾むアンダーウェアコレクション HI