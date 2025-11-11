サッカー日本代表ＭＦ久保建英（２４）＝レアル・ソシエダード＝が１０日、都内で日本サッカー協会とアディダスによる「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会見に出席し、来年のＷ杯北中米大会で着用する新ユニホーム姿を初披露した。ＭＦ南野、ＭＦ中村らと登壇。デザイン発表前に新ユニホームのコンセプト「水平線」を伝えられ、それぞれがデザインを予想していたことを明かし「僕の描いたユニホームの何倍も