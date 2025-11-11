昨季から今季途中まで四国・高知でプレーした助っ人右腕の阪神・ドリスも、ファンの歓声に笑顔で応えた。「人生で初めての経験だったので凄く興奮した」。阪神復帰まで温かく受け入れてくれた高知に感謝を伝えるために優勝記念パレードに参加。「本当に家に帰ってきたような感覚。自分のドミニカの家に帰るときと同じような気持ちだった。いろんな人にかわいがってもらったし、ご飯もおいしかったからね」と優勝報告ができたこ