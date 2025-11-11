阪神・石井が“第二の故郷”の優勝記念パレードを満喫した。2階建てバスから大観衆の声援に応え「日本一になれなくても、こうやって喜んでくれる方々がいる。日本一になればもっともっと喜んでくれる」と笑顔。来秋、2リーグ制以降では球団初の連覇と日本一を成し遂げた上での凱旋を誓った。「（パレードが）月曜日ということもあって、最初は“お客さん集まるのかな”という不安はあったんですけど、（商店街の）通りを見た瞬