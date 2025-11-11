登山客にヒグマへの注意を呼びかけるチラシを配るNPOのボランティア（右から2人目）＝10月、札幌市各地でクマの出没により、秋の行楽シーズンに合わせたイベントやスポーツ大会の中止が相次いでいる。一度人里で食べ物を得たクマは繰り返し来る可能性が高いとされ、「来年は開催できるのか」と懸念する声も。酪農学園大の佐藤喜和教授は「ごみや作物の管理を怠ればクマが来るということを念頭に、地域の環境を整える必要がある」